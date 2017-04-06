NASHVILLE, Tenn. (WKRN) – National Prescription Drug Take-Back Day is fast-approaching, and we want to make sure you know where you can dispose of unwanted, unused prescription drugs.
The day aims to provide a safe, convenient, and responsible means of getting rid of these drugs while educating people like you about the potential dangers.
Cleaning out old prescription drugs from cabinets, kitchen drawers, and bedside tables reduces accidents, thefts, and misuses or abuse, according to the Drug Enforcement Agency.
This year, National Prescription Drug Take-Back Day takes place on Saturday, April 29 from 10 a.m. until 2 p.m.
There are dozens of drop-off locations throughout Middle Tennessee. Find the one nearest you in the list below, or click here to search for a location online.
—
|TBI
|TBI HQ
|901 R.S. GASS BLVD
|NASHVILLE
|TN, 37216
|BRENTWOOD POLICE DEPARTMENT
|BRENTWOOD POLICE DEPARTMENT
|5211 MARYLAND WAY
|BRENTWOOD
|TN, 37027
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|WALGREENS
|455 LONG HOLLOW PIKE
|GOODLETTSVILLE
|TN, 37072
|JEFF CARSON
|FRANKLIN POLICE DEPT.
|900 COLUMBIA AVENUE
|FRANKLIN
|TN, 37065
|LAVERGNE POLICE DEPARTMENT
|LAVERGNE POLICE DEPT
|5093 MURFREESBORO ROAD
|LA VERGNE
|TN, 37086
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|WALGREENS
|198 E MAIN ST
|HENDERSONVILLE
|TN, 37075
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|WALGREENS
|365 NEW SHACKLE ISLAND
|HENDERSONVILLE
|TN, 37075
|ROBERTSON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|CVS
|903 MEMORIAL BLVD.
|SPRINGFIELD
|TN, 37172
|WHITE HOUSE POLICE DEPARTMENT
|KROGER
|510 HWY 76
|WHITE HOUSE
|TN, 37188
|SPRING HILL POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|4932 MAIN STREET
|SPRING HILL
|TN, 37174
|RUTHERFORD COUNTY SHERIFF
|RCSO
|940 NEW SALEM HIGHWAY
|MURFREESBORO
|TN, 37129
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|WALGREENS
|914 GREENLEA BLVD
|GALLATIN
|TN, 37066
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|PERKINS DRUG STORE
|532 HARTSVILLE PIKE
|GALLATIN
|TN, 37066
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|WALGREENS
|585 HASHVILLE PIKE
|GALLATIN
|TN, 37066
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|SUMNER COUNTY SHERIFFS OFFICE
|117 W SMITH ST
|GALLATIN
|TN, 37066
|LEBANON POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|606 S. CUMBERLAND STREET
|LEBANON
|TN, 37087
|LEBANON POLICE DEPARTMENT
|LEBANON POLICE DEPARTMENT
|406 TENNESSEE BLVD.
|LEBANON
|TN, 37087
|WILSON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
|WILSON CO. SHERIFF’S OFFICE
|105 EAST HIGH STREET
|LEBANON
|TN, 37087
|SUMNER COUNTY SHERIFF`S OFFICE
|WALGREENS
|104 HWY 52
|PORTLAND
|TN, 37148
|MIDDLE TN STATE UNIVERSITY PUBLIC SAFETY
|MTSU HEALTH SERVICES
|1848 BLUE RAIDER DRIVE
|MURFREESBORO
|TN, 37132
|DICKSON POLICE DEPARTMENT
|FIRST BANK
|345 HWY 46 SOUTH
|DICKSON
|TN, 37055
|TAKE BACK AT THIS LOCATION. PICKUP WILL BE AT OUR DRUG TASK
|TROUSDALE COUNTY TN SHERIFF’S OFFICE
|CITY HALL
|210 BROADWAY
|HARTSVILLE
|TN, 37074
|CARTHAGE POLICE DEPARTMENT
|CARTHAGE CITY HALL
|CARTHAGE CITY HALL
|CARTHAGE
|TN, 37030
|BEDFORD COUNTY SHERIFF’S DEPT.
|1ST BAPTIST CHURCH
|304 E. DEPOT STREET
|SHELBYVILLE
|TN, 37160
|GILES COUNTY SHERIFF’S DEPT.
|CVS PHARMACY
|700 W. COLLEGE ST.
|PULASKI
|TN, 38478
|LINCOLN COUNTY ANTI-DRUG COALITION
|LINCOLN COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
|4151 THORNTON TAYLOR PKWY
|FAYETTEVILLE
|TN, 37334
|KENTUCKY STATE POLICE POST 3
|KENTUCKY STATE POLICE POST 3
|3119 NASHVILLE ROAD
|BOWLING GREEN
|KY, 42101
|BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE
|SAFETY CITY
|5065 SCOTTSVILLE RD
|BOWLING GREEN
|KY, 42101
|IN FRONT OF GREENWOOD HIGH SCHOOL
|BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE
|BOWLING GREEN POLICE HEADQUARTERS
|911 KENTUCKY STREET
|BOWLING GREEN
|KY, 42101
|ALLEN CO SHERIFF DEPARTMENT
|ALLEN COUNTY SHERIFF DEPARTMENT
|194 W. WOOD STREET
|SCOTTSVILLE
|KY, 42164
|PUTNAM COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|WALGREENS
|500 S. WILLOW AVENUE
|COOKEVILLE
|TN, 38501
|POWER OF PUTNAM
|ANDY’S PHARMACY
|305 WEST SPRING STREET
|COOKEVILLE
|TN, 38501
|POWER OF PUTNAM
|WALGREENS
|950 N. WASHINGTON AVENUE
|COOKEVILLE
|TN, 38501
|POWER OF PUTNAM
|WALGREENS
|500 SOUTH WILLOW AVENUE
|COOKEVILLE
|TN, 38501
|PUTNAM COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|WALGREENS
|900 N. WASHINGTON AVENUE
|COOKEVILLE
|TN, 38501
|COFFEE COUNTY SHERIFF DEPARTMENT
|FIRST VISION BANK
|2134 HILLSBORO HWY.
|MANCHESTER
|TN, 37355
|MANCHESTER POLICE DEPARTMENT
|MANCHESTER POLICE DEPARTMENT
|200 WEST FORT STREET
|MANCHESTER
|TN, 37355
|DRUG TAKE BACK DROP BOX
|POWER OF PUTNAM
|ALGOOD POLICE DEPARTMENT
|215 W. MAIN STREET
|COOKEVILLE
|TN, 38506
|MADISON COUNTY SHERIFF OFFICE
|CVS PHARMACY PARKING LOT
|5895 HIGHWAY 53
|HARVEST
|AL, 35749
|MCMINNVILLE POLICE DEPARTMENT
|MCMINNVILLE POLICE DEPARTMENT
|204 RED ROAD
|MCMINNVILLE
|TN, 37110
|LAWRENCE CO. SHERIFF’S DEPT.
|WLX COUNTRY CAFE’
|1212 NORTH LOCUST AVENUE
|LAWRENCEBURG
|TN, 38464
|MADISON COUNTY SHERIFF OFFICE
|CVS
|12275 HIGHWAY 231-431 NORTH
|MERIDIANVILLE
|AL, 35759
|LT. JANICE HALE
|WHITE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
|111 DEPOT STREET
|SPARTA
|TN, 38583
|SPARTA POLICE DEPARTMENT
|WALGREEN DRUG STORES
|483 WEST BOCKMAN WAY
|SPARTA
|TN, 38583
|POWER OF PUTNAM
|MONTEREY POLICE DEPARTMENT
|711 EAST COMMERCIAL AVENUE
|MONTEREY
|TN, 38574
|MADISON COUNTY SHERIFF OFFICE
|CVS PHARMACY
|2210 WINCHESTER ROAD
|HUNTSVILLE
|AL, 35811
|GLASGOW POLICE DEPARTMENT
|GLASCOW POLICE DEPARTMENT
|101 PIN OAK LANE
|GLASGOW
|KY, 42141
|TOMPKINSVILLE POLICE DEPARTMENT
|TOMPKINSVILLE KENTUCKY POLICE DEPARTMENT
|201 E. 2ND STREET
|TOMPKINSVILLE
|KY, 42167
|OVERTON COUNTY ANTI-DRUG COALITION
|R & M PHARMACY
|1970 BRADFORD HICKS DR
|LIVINGSTON
|TN, 38570
|LAWRENCE CO. SHERIFF’S DEPT.
|FRED’S PHARMACY
|534 NORTH MILITARY STREET #1
|LORETTO
|TN, 38469
|KENTUCKY STATE POLICE POST 2
|KENTUCKY STATE POLICE POST 2
|1000 WESTERN KENTUCKY PARKWAY
|NORTONVILLE
|KY, 42442
|TRIGG COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|TRIGG COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|134 COMMERCE STREET
|CADIZ
|KY, 42211
|LEITCHFIELD POLICE DEPARTMENT
|LEITCHFIELD POLICE DEPT
|117 SOUTH MAIN STREET
|LEITCHFIELD
|KY, 42754
|COLLINWOOD POLICE DEPARTMENT
|WAYNE MEDICAL CENTER HEALTH FAIR
|108 3RD AV. NORTH
|COLLINWOOD
|TN, 38450
|COLLINWOOD MIDDLE SCHOOL APRIL 22 8AM TO 12PM
|JACKSON COUNTY SHERIFFS OFFICE
|JACKSON COUNTY COURT HOUSE
|102 EAST LAUREL STREET
|SCOTTSBORO
|AL, 35768
|CALDWELL COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|CALDWELL COUNTY SHERIFF
|100 E MARKET ST
|PRINCETON
|KY, 42445
|WHITWELL POLICE DEPT.
|WHITWELL CITY HALL
|13671 HWY 28
|WHITWELL
|TN, 37397
|RHEA COUNTY SHERIFF DEPT.
|WALMART
|3034 RHEA COUNTY HIGHWAYSAM WALTON DRIVE
|DAYTON
|TN, 37321
|DAYTON
|RUSSELL COUNTY
|RUSSELL COUNTY SHERRIFF’S DEPARTMENT
|410 MONUMENT SQ # 109
|JAMESTOWN
|KY, 42629
|RUSSELL COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|RUSSELL COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|410 MONUMENT SQUARE #109
|JAMESTOWN
|KY, 42629
|MARION POLICE DEPARTMENT
|MARION POLICE DEPARTMENT
|217 S MAIN STREET
|MARION
|KY, 42064
|ADAIR COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|ADAIR COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|899 JAMES TOWN STREET
|COLUMBIA
|KY, 42728
|TACO BELL (PICK UP IN PARKING LOT)
|KENTUCKY STATE POLICE POST 15
|KENTUCKY STATE POLICE POST 15
|1118 JAMESTOWN STREET
|COLUMBIA
|KY, 42728
|HAMILTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|HAMILTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|6233 DAYTON BLVD
|HIXSON
|TN, 37343
|EAST RIDGE POLICE DEPT.
|WALGREENS
|5401 RINGGOLD ROAD
|CHATTANOOGA
|TN, 37412
|EAST RIDGE POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|5401 RINGGOLD RD.
|CHATTANOOGA
|TN, 37412